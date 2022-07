De problemen van het Westen groeien, de regeringen wankelen

De komende dagen moet blijken of Boris Johnson nog een crisis overleeft. Gisteren haakten zijn twee belangrijkste ministers af. De wankelende Johnson is niet de enige leider van een Westerse grootmacht die in problemen is.

Joe Biden is nog minder populair dan Trump was tijdens zijn presidentschap. De overgrote meerderheid van de Amerikanen wil niet dat hij zich opnieuw kandidaat stelt en in november verliest hij vermoedelijk de steun in het Congres.

De Franse president Macron is de steun al kwijt. Hij werd eerder dit jaar tamelijk royaal voor vijf jaar herkozen, maar hij raakte vorige maand zijn meerderheid in het parlement kwijt. En daarmee ook de ruimte om echt president te zijn.

In Duitsland is de nieuwe kanselier Scholz heel veel aanhang kwijt door zijn weifelende optreden en door de economische recessie waar de Duitse economie op aan koerst. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden raakt Scholz zijn baan kwijt. De scheuren in zijn coalitie groeien, zijn macht taant.

Met die wankelende leiders moet het Westen de komende tijd verschillende crises te lijf. Een naderende recessie, een energiecrisis, een oorlog en de opwarming van de aarde.