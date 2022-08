Lees en huiver bij het jargon van de beleidsprogramma’s van Hugo de Jonge: moet dít de wooncrisis oplossen?

De moed zakt je in de schoenen als je je door de beleidsprogramma's van Hugo de Jonge probeert heen te worstelen. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet snel een heleboel huizen gaan bouwen, maar als dat op basis van deze teksten moet gebeuren...

In een gelikt filmpje kondigt De Jonge de plannen voor de woningmarkt aan. Die zijn beschreven in twee beleidsprogramma's getiteld Mooi Nederland en Novex.

Op Twitter haalt Marcus Lucas een aantal fragmenten uit de beleidsstukken, waaruit blijkt dat er nog heel wat startpakketten, ruimtelijke arrangementen, afwegingsprincipes, ontwikkelperspectieven, uitvoeringsagenda's, provinciale puzzels en provincietafels aan voorafgaan, voordat er een steen wordt gemetseld. Gelukkig is er wel 'een stip aan de horizon'.

Verschrikkelijk. Ik probeer het programma Novex en het programma Mooi Nederland van @hugodejonge te lezen. Ik ben pas op pagina 7. Het staat zo bol van jargon, vaagtaal en managementspeak. Bijna onleesbaar. Even een samenvatting proberen te maken tot nu toe 1/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

Dus je bedoelt “een actievere rol spelen met nationale regie en verhoogde ambities op basis van een goede interbestuurlijke samenwerking in een vernieuwde samenwerkingsrelatie met routekaart en spelregels”. Oh @hugodejonge bedoel je dat! Zeg dat dan meteen! 2/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

Joh! “Twaalf startpakketten, via twaalf puzzels, in een generiek deel én een specifiek deel, naar twaalf ruimtelijke arrangementen, met de drie afwegingsprincipes, en aanvullende kaders en spelregels, vertalen naar zestien ontwikkelperspectieven.” Nou @hugodejonge Aan de slag! 3/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

Met de vertaling in zestien ontwikkelperspectieven zijn we er niet. Die moeten worden omgezet naar “zestien uitvoeringsagenda’s en regionale investeringsagenda’s inclusief volgtijdelijke afhankelijkheden als stap richting de uitvoering.” En daar is 'ie: “de stip op de horizon” 4/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

Ik lig echt helemaal dubbel. Tranen van het lachen. Het staat er echt: “Hiermee wordt de stap richting uitvoering en de bijbehorende ruimtelijke keuzes gezet om de stip op de horizon te bereiken.” 5/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

“Het Rijk vertaalt de gemaakte afspraken naar investeringsbeslissingen en naar eigen uitvoeringskracht voor de ontwikkeling van de Novex-gebieden”. Oh, gelukkig @hugodejonge. Eigen uitvoeringskracht! En wel vertalen, hè? Anders hebben we geen idee waar dit over gaat 6/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

De terugkeer van nationale regie was al genoemd. Maar: “Essentieel is het samenspel tussen de regie per provincie en de gebiedsgerichte regie. Die deel uitmaken van de provinciale puzzel. Op de provincietafels. Waar denklijnen en oplossingsrichtingen worden gedeeld.” 7/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

“De provincie voert regie vanuit het leggen van de provinciale puzzel” maar: “De regie in de Novex-gebieden is de verantwoordelijkheid van de trekkende bewindspersoon en de bestuurder uit de regio” Als we de trekkende bewindspersoon toch niet hadden! Chaos! 8/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022

Monitoring. De voortgang van al het voorgaande wordt gemonitord. Om tijdig bij te kunnen sturen als dat nodig blijkt. Maar niet alleen dat. Ook: de mijlpalen en factoren die van invloed zijn op de realisatie worden gemonitord. In een kwalitatief beeld. En om de balans bewaren. 9/ — Marcus Lucas (@politiq) July 30, 2022