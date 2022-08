Het is uit tussen Trump en Fox, en hij vindt het vreselijk

Televisiestation Fox heeft Donald Trump groot gemaakt. Voor en tijdens zijn presidentschap was hij dagelijks in de uitzendingen. Zijn toespraken werden live uitgezonden en hij kon inbellen in de praatprogramma's zo vaak hij wilde. Het leverde Fox veel kijkers op en dus geld.

Maar kijkers hebben genoeg van Trump die nu al twee jaar klaagt dat het presidentschap hem ontstolen is. Kijkers hebben daar niet zoveel zin in. Ze maken zich druk over de inflatie en het extreme weer.

Het is nu meer dan 100 dagen dat Fox geen aandacht heeft besteed aan Trump en het Trump-kamp zegt dat hij er onder lijdt. 'Hij wordt nog liever bekritiseerd dan genegeerd." Fox zond vorige week wel een toespraak live uit van Mike Pence, de vicepresident die de Trumpaanhangers wilde ophangen.

Of het een met het ander te maken heeft, valt niet te bewijzen, maar bijna de helft van de aanhang van de republikeinse partij wil Trump niet als de volgende presidentskandidaat.

Trump raakt ook steeds verder in het nauw in een aantal van de rechtszaken die tegen hem lopen. Het gaat niet goed met De Donald, helemaal niet goed.