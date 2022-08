Trump roemt ‘geniale’ Poetin: ‘Honderdduizenden soldaten naar het front is tactische meesterzet’

De Amerikaanse ex-president Donald Trump draait warm voor de belangrijke conservative political action conference (CPAC) 2022, die komende week in Dallas, Texas wordt georganiseerd. In de conservatieve podcast The Clay Travis & Buck Sexton Show laat hij zijn licht schijnen over Poetin en de oorlog in Oekraïne.

Volgens Trump was er nooit oorlog gekomen in Oost-Europa als hij nog president was geweest: “Poetin zou dat nooit gedaan hebben bij mij. Ik geloof dat hij een deal wilde maken. Het was volgens mij nooit zijn bedoeling om een oorlog te beginnen met Oekraïne. Maar nu hij ermee begonnen is, gaat hij voor niets minder dan het hele land.”

De gigantische troepenopbouw van de Russen bij de Oekraïense grens in februari onder het mom van een 'vredesoperatie', was volgens Trump 'geniaal en erg slim' en 'een geweldige onderhandelingstactiek'.

De Oekraïense president Zelensky had de Krim moeten weggeven, dan zou Poetin volgens Trump nooit binnengevallen zijn. De 'honderdduizenden' burgerslachtoffers en de verwoesting langs Oekraïense kant 'waren onnodig' volgens Trump. “Het had nooit moeten gebeuren.”

Trump sluit net als voorgaande jaren de CPAC 2022 af met een speech. Mogelijk gaat hij zijn plannen voor de presidentscampagne van 2024 uit de doeken doen. Op het affiche van CPAC staan verder onder andere de namen van Steve Bannon en Victor Orbán, al liggen beide heren onder vuur na recente uitspraken.