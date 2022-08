Poetins huurlingenleger ronselt moordenaars in Russische gevangenissen: ‘Hij leek me een maniak’

De nood is hoog bij de chef van de Wagner Groep, het huurlingenleger van Vladimir Poetin. Ze bezoeken overal in Rusland strafkolonies om criminelen te ronselen voor de strijd in Oekraïne. Dit is hoognodig om de enorme verliezen aan manschappen op te vangen.

Er waren al langer berichten dat Rusland militairen werft onder veroordeelde criminelen. Nu zou de chef van de Wagner Groep en persoonlijke vriend van Poetin, Jevgeni Prigozhin, ook zelf strafkolonies bezoeken met zijn lijfwachten op zoek naar vers bloed.

“Hij was vooral geïnteresseerd in moordenaars en rovers, de drugsverslaafden en verkrachters hebben ze liever niet”, zei een gevangene tegen de onafhankelijke nieuwssite Mediazona over het bezoek. "Het beste zijn niet de gewone moordenaars, maar de berekenende killers, die zullen het goed hebben bij ons", zei Prigozhin volgens de anonieme bron. “Hij leek me een maniak.”

Op deze manier zouden al minstens duizend zware criminelen ingelijfd zijn. Als ze het een halfjaar uithouden aan het front, terwijl ze 'het moederland verdedigen', zijn ze een vrij man. Raken ze gewond, dan krijgen ze 300.000 roebel (4500 euro). Sneuvelen ze, dan krijgen de nabestaanden vijf miljoen roebel (80.000 euro).

Na een korte training worden ze in de voorste linies ingezet bij ontmijningsoperaties. Ze worden ook gebruikt als lokaas: bij vijandelijk vuur kunnen de Russen erachter komen waar de Oekraïense troepen zich schuilhouden. Het klinkt al met al niet als een hele goede deal.

Volgens Prigozhin heeft een nieuwe rekruut een kans van ongeveer 15 procent om dood te gaan aan het front. Dit bleek na 'experimentele inzet' in juli. Olga Romanova van belangenorganisatie van Russische gedetineerden 'Zittend Rusland' zegt erover: “Ze worden gebruikt om te ontmijnen, zonder goede training is dat honderd procent mortaliteit.”