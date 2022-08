Na aanslag Rushdie nieuwe dreiging voor Geert Wilders

"Ik geef 20 miljoen dollar aan om het even wie ter wereld die me zijn hoofd bezorgt." De aanslag op de Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie wekt ook vijandschap tegenover anderen op die in radicale moslimkringen worden beschouwd als vijanden van de islam. Zo verscheen er op Twitter een oproep om de Nederlandse politicus Geert Wilders te doden, schrijft HLN.

Die oproep komt uit Pakistan en is afkomstig uit de kring van de Pakistaanse Moslimliga (PMLN). Dat is één van de grootste politieke partijen in het land, die geleid wordt door oud-premier Nawaz Sharif en als gematigd-conservatief wordt beschouwd. Maar gematigd is de oproep niet.

“Na de aanval op Salman Rusdie is de volgende Geert Wilders, insjallah. Ik geef 20 miljoen dollar aan om het even wie ter wereld die me zijn hoofd bezorgt. We willen zijn hoofd. Alle moslims willen zijn hoofd.”