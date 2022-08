Caroline van der Plas wil geen premier worden. “Nog niet”.

BBB is in de peilingen zo groot dat er binnenskamers wel geopperd wordt dat BBB-leidet Van der Plas op weg is premier te worden. Tegen het NRC: „Als het intern bij ons ook wordt gezegd is het net alsof ik minister-president wíl worden. En die ambitie heb ik helemaal niet. Althans: nóg niet. Ik wil van BBB een vaste, stabiele waarde maken in de Nederlandse politiek en mocht ik er ooit mee stoppen, dan wil ik de boel goed achterlaten.”

Al wekenlang gaat ze samen met bestuursleden de provincies af om kennis te maken met mogelijke kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar, schrijft NRC. Van der Plas wil hen allemaal hebben gezien en gesproken. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van drie peilingen, staat BBB op 14 tot 19 zetels – alleen de VVD doet het beter: 24 tot 29 zetels. „Als je echt zo groot wordt”, zegt ze in de tuin op zaterdag, „moet je extra goed opletten dat je geen rare mensen binnenhaalt. Dat je geen onrust krijgt of haantjesgedrag. Wij zíjn niet zo’n partij, maar garanties heb je niet. En we liggen ontzettend onder de loep bij iedereen, elk misstapje zal enorm uitvergroot gaan worden. Zo van: ‘Zie je wel, het is wél een LPF, of wél een Forum.’”