Russisch front kraakt aan alle kanten

Het gaat goed met het offensief van Oekraïne. Hoe goed weten we niet, omdat beide partijen vermoedelijk liegen. Maar dat de Russen het heel moeilijk hebben is objectief duidelijk. Met zijn dubbele offensief heeft Oekraïne het Russische leger voor een dilemma geplaatst. Moet Moskou inzetten op het zuiden, en zo ook de Krim beschermen, of in het oosten het even belangrijke Donbekken afschermen? Bij gebrek aan duidelijke keuzes kraken nu alle frontlijnen.

Het Oekraïense leger ging vrijdag bovendien in volle vaart door met zijn offensief in de provincie Charkov. ’s middags stond het aan de poorten van de stad Koepjansk, een belangrijke spoorweghub voor het hele oosten. ‘De brug over de rivier Oskil is daar vernield door de Oekraïense artillerie, onze troepen aan de westkant van de rivier zijn ingesloten’, klonk het op Russische militaire blogs.

Ruim zes maanden na het begin van zijn invasie zit Rusland zo in een benarde militaire positie.

Een groot deel van de huidige Russische rampspoed gaat verder terug in de tijd, tot het prille begin van de invasie op 24 februari, schrijft De Standaard. Een van de grote mysteries van de Russische inval blijft hoe Vladimir Poetin zich, als ex-inlichtingenofficier van de KGB, kon baseren op zo’n onvoorstelbare hoop ­foutieve informatie. Hij verwachtte in drie dagen tijd Kiev te veroveren en meende dat een groot deel van de Oekraïners hem in hun ‘niet echt bestaande land’ als bevrijder zou verwelkomen.

Een troepenmacht van naar schatting 170.000 soldaten moest daarom de klus klaren – in een land dat bijna zo groot is als Frankrijk, met veertig miljoen inwoners. Dat moest mislukken en dat deed het ook.

Maar nu lijkt Poetin ook niet te slagen in de wat bescheidener ambities: het oosten van Oekraïne 'bevrijden'. Het lijkt er op dat het oosten juist wordt bevrijd van Russen.

Eerste doel: Kharkiv bevrijden. Kharkiv, de op een na grootste stad in Oekraïne, met een bevolking van bijna 1,5 miljoen vóór de invasie, ligt ongeveer 40 km van de grens met Rusland.