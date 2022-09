Oekraïne rukt snel op, Russen op de vlucht

Het offensief van Oekraïne is veel succesvoller dan werd verwacht. Oekraïne is op twee fronten in de aanval, in het oosten en in het zuiden. Vooral aan het oostelijke front boeken de troepen van Oekraïne veel terreinwinst. De verdediging van de Russen is op veel plaatsen ineengestort en de Russen zijn op de vlucht.

Volgens Oekraïne heeft het verdere winst geboekt in de oostelijke regio van Charkov en de strategisch belangrijke stad Kupjansk heroverd op het Russische leger. Ondertussen sprak Moskou zaterdag over een "herschikking" van zijn troepen: soldaten zouden uit het gebied worden teruggetrokken om de troepen in de regio Donetsk verder naar het zuiden te versterken.

Op beelden die zaterdag online zijn gepubliceerd, zijn blijkbaar ook Oekraïense soldaten te zien in de stad Izyum, die voorheen ook in Russische handen was. Volgens Oekraïense bronnen rukten ook Oekraïense troepen zaterdag op in de richting van de oostelijke stad Lysychansk, die Russische soldaten in juli na hevige gevechten hadden ingenomen. "Oekraïense troepen rukken op in Oost-Oekraïne en bevrijden andere steden en dorpen", zei Oleh Nikolenko, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev.