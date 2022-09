Kritiek op Poetin neemt toe

Oorlogszuchtige Russische commentatoren zijn boos op Vladimir Poetin en zijn regering. Ze vinden dat de invasie slecht wordt geleid. ‘We hebben al verloren. De rest is een kwestie van tijd.’ ‘Dit is natuurlijk het gevolg van fouten door het opperbevel’, zei Daniil Bezsonov, viceminister van Informatie van de Volksrepubliek Donetsk in de Donbas. ‘Een snelle terugtrekking zal onvermijdelijk leiden tot zware verliezen door de zich terugtrekkende troepen over materieel, munitie en – het meest gevoelige van al – mensen’, zei ex-FSB-kolonel en ultranationalist Igor Girkin aan zijn half miljoen volgers. ‘We hebben al verloren. De rest is een kwestie van tijd.’

Het offensief bij Charkiv verrast de Russen volledig. Die hebben hun ogen gericht op Cherson, in het zuiden, waar Oekraïne bezig is de door het Russische leger bezette stad in de tang te nemen. Russische troepen zijn uit de oostelijke regio's weggehaald om Cherson te verdedigen. Daardoor is de verdediging van het oostelijk front flink uitgedund als Oekraïne bij Charkiv de aanval inzet. De 'dubbelslag' wordt een 'meesterzet' genoemd, 'briljant', een 'tactiek die de geschiedenisboeken gaat halen'.