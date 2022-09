Sywert van Lienden & co: ‘wij zijn eerlijk’

De hetze tegen ons is niet terecht. We hebben ons geld eerlijk verdiend. Coolblue en medewerkers binnen de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) waren op de hoogte dat er een commerciële bv was waarmee een deal met het ministerie van Volksgezondheid werd gesloten. Dat zegt Camille van Gestel, één van de oprichters van de SHA en de Relief Goods Alliance (het commerciële bedrijf RGA) vrijdagavond bij Jinek. Via RGA verkregen Van Gestel, Sywert van Lienden en Bernd Damme miljoenen euro’s winst door mondkapjes te verkopen aan het ministerie, terwijl Van Lienden altijd in de openbaarheid zei dit „om niet” te doen.