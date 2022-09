Groningen & de puinhopen van Eric Wiebes

Bij zijn aantreden wilde minister Eric Wiebes (VVD) de problemen met de Groningse gaswinning radicaal anders aanpakken. Hij ging alles oplossen. Maar het tegendeel bereikte hij, blijkt uit bronnen van NRC en Dagblad van het Noorden. Wiebes maakte het allemaal erger.

Hij kreeg namelijk wel toestemming van het kabinet-Rutte III om de gaswinning naar bijna nul terug te brengen, maar betaalde daar een prijs voor. Of beter: de Groningers betaalden daar een prijs voor. Het kabinet-Rutte III wilde alleen instemmen met het dichtdraaien van de gaskraan onder de voorwaarde dat er veel minder huizen in Groningen zouden worden versterkt. Bij de discussies in de ministerraad over het dichtdraaien van de gaskraan en het inkrimpen van de versterking speelde geld een veel grotere rol dan het kabinet publiekelijk uitdroeg. Het mocht van Hoekstra en Rutte vooral niet te veel kosten.

Dat is de verklaring voor de chaos van het versterkingsproces.