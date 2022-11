Geheim beraad fractievoorzitters over Forum voor Democratie

Een groot deel van de Tweede Kamer probeert te bedenken wat er gedaan kan worden aan de ondermijnende activiteiten van Forum. Afgelopen dinsdag kwam een aantal fractievoorzitters bijeen voor geheim overleg, zeggen Haagse bronnen tegen De Telegraaf. De partijen willen een einde maken aan ’ondermijning van de democratie’ en opruiing door FvD.

Het overleg was bijeengeroepen door Volt-leider Laurens Dassen. Voor hem was de druppel een video waarin FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren de hoop uitsprak dat een menigte naar Den Haag zou trekken om de regering ten val te brengen. „We mogen niet meer wegkijken”, liet Dassen eerder al weten via Twitter.

Bij het overleg was zowel de oppositie als de coalitie vertegenwoordigd.

„FvD deugt gewoon niet”, zegt een betrokken fractievoorzitter.