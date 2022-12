Premier van Nieuw-Zeeland krijgt (wederom) bizarre seksistische vraag op persconferentie

De vrouwelijke premiers Sanna Marin (Finland) en Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland) krijgen een tenenkrommende seksistische vraag voor de kiezen bij een persconferentie vanwege het driedaagse politieke bezoek van Marin aan Nieuw-Zeeland.

Een journalist vraagt Ardern of de dames alleen afspreken omdat ze 'bijna even oud zijn' en ze 'veel dingen gemeen hebben' en 'op dezelfde manier in de politiek zijn gerold', of dat er ook echte knopen doorgehakt gaan worden op zakelijk gebied tussen beide landen.

Ardern zucht en vraagt zich af of een mannelijk staatshoofd, bijvoorbeeld Barack Obama, deze vraag ooit is gesteld. “Er zijn natuurlijk veel meer mannen die leiding geven aan een land, maar als twee vrouwelijke premiers afspreken, is dat uiteraard niet alleen omdat ze hetzelfde geslacht of leeftijd hebben.” Hierna legt ze haarfijn uit wat de zakelijke en politieke belangen zijn van een samenwerking tussen beide landen, en dat dit bij hun werk hoort, ongeacht het geslacht.

A journalist asks Jacinda Ardern if she met with Finnish PM Sanna Marin just because the two are "similar in age" and have "a lot of common stuff".



It goes about as well as you'd expect. pic.twitter.com/HWvWnOAqdX — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) November 30, 2022

Hier is een overzicht van The Guardian van de grote aantallen seksistische journalistieke vragen die Jacinda Ardern heeft moeten beantwoorden in de afgelopen jaren. Er zitten een paar hele genante tussen, van zowel mannelijke als vrouwelijke reporters: