Timmermans waarschuwt: ‘Poetin doet er alles aan om extreemrechts in Europa machtig te maken’

Vicevoorzitter van de Europese commissie Frans Timmermans waarschuwt voor de invloed van Poetin op extreemrechtse partijen in de EU-lidstaten. Op een conferentie in Estland zei hij dat het erg belangrijk is dat burgers niet op antidemocratische partijen stemmen.

"Europa is in oorlog en Poetin tracht de lidstaten te verzwakken. Hij doet er alles aan om te verzekeren dat extreemrechtse partijen overal in Europa aan de macht komen. Politici hebben daarom de verantwoordelijkheid te zorgen voor het instandhouden van solidariteit en eenheid", zei Timmermans tegen The Baltic Times.

"Kosten van het huishouden stijgen dus het is nodig het levensonderhoud van mensen te ondersteunen. We moeten gebouwen energie-efficiënt maken en meer mogelijkheden scheppen voor hernieuwbare energieproductie. Rusland valt bewust Europa aan om het door elkaar te schudden. Daarom moeten we onze economie versterken en Oekraïne helpen."

De overstap naar duurzame energie komt niet alleen voort uit klimaat- en milieuoverwegingen, maar is ook nodig vanwege de veiligheidssituatie en het coronavirus, volgens Timmermans. We mogen niet meer afhankelijk zijn van landen als Rusland.

Hij is opvallend positief over China's klimaatinspanningen. Het land is verantwoordelijk voor bijna een derde van alle CO2-uitstoot ter wereld. "Je moet begrijpen dat de veranderingen wereldwijd optreden en dat Europa het voordeel heeft dat we sneller veranderingen doorvoeren en ons aanpassen. Europa moet zeker verenigd blijven want dat is de sleutel tot ons succes. Rusland wil ons uit elkaar trekken maar onze solidariteit is de kernwaarde die ons zal helpen sterker uit de crisis te komen", besluit Timmermans.