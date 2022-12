De populaire Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is in eigen land niet zo populair meer

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern werd beroemd over de hele wereld vanwege haar succesvolle coronabeleid. In eigen land is haar populariteit echter tanende.

Arderns partij Labour staat op een dieptepunt sinds haar aantreden in 2017. De Nieuw-Zeelanders zijn vooral gefrustreerd over de hoge kosten voor levensonderhoud, de stijgende rentes en toenemende criminaliteit.

Volgens de meest recente poll van Kantar blijft Labour steken op een schamele 33 procent, waarmee het niet meer in staat zou zijn om een coalitie te vormen met de gebruikelijke partners, de Groene partij en de Maori-partij.

Labour bereikte een absolute piek van 53 procent in december 2020, toen de Nieuw-Zeelanders onder de indruk waren van de corona-aanpak van de 42-jarige Ardern.

Sindsdien neemt de populariteit van de partij en de premier af. Het gaat vooral hard sinds de prijzen in het land zijn gestegen en de sociale ongelijkheid verergerd is. Ook helpt niet mee dat de grote tegenstander na jaren van interne chaos een nieuwe leider heeft gekozen.

De poll werd uitgevoerd vlak nadat bekend werd dat Nieuw-Zeeland in 2023 in een recessie belandt en dat de rente met een ongeziene 0,75 procent stijgt naar 4,25 procent. Dat baart woningbezitters grote zorgen. Ze zien de rente omhooggaan terwijl hun huizen minder waard worden. De inflatie is met 7,2 procent op het hoogste niveau in dertig jaar tijd en de kosten voor huur, voedsel en benzine blijven extreem hoog.

Ondertussen zijn er ook nog protesten in het hele land na een steekpartij op een melkveehouder in Auckland, die symbool is geworden voor de toegenomen criminaliteit en ongelijkheid. "Nieuw-Zeelanders hebben het gevoel dat het land de verkeerde kant op gaat", klinkt het in een reactie.