Rutte: “We zijn in de kern een lief landje”

Premier Rutte spreekt, zoals ieder jaar, via De Telegraaf zijn achterban toe. En geeft zijn jaarlijkse Telegraaf-kerstboodschap. " Laten we er in Nederland een beetje voor elkaar proberen te zijn. Als je iemand kent die een zwaar jaar heeft gehad, besteed daar dan wat extra aandacht aan. Dat wens ik ons toe, want we zijn in de kern – ook in de politiek – een heel lief land. En dat mogen we met kerst extra laten zien.”

Hij legt aan de lezers van De Telegraaf ook uit dat hij en zijn kabinet niet onder de plak zitten van D66 en Kaag. "Op welk punt dan? Het feit dat we kerncentrales gaan bouwen? Het feit dat we vijf miljard gaan uitgeven aan defensie?"