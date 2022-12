‘Poetin heeft de oorlog al verloren, net als Hitler in 1943’

Frans Timmermans weet veel over Rusland. In dienst leerde hij Russisch en werd hij voorbereid om in tijd van oorlog Russische krijgsgevangenen te ondervragen.

Hij volgt de Russische media en probeert te lezen wat er ­gebeurt in het Kremlin, dat volgens hem vandaag sterk lijkt op het Kremlin ten tijde van de Sovjet-Unie, zegt hij in De Standaard.

En toch was ook hij verrast toen Poetin op 24 februari besloot Oekraïne binnen te vallen om in Kiev een marionettenregering te installeren: ‘Ik word geacht Ruslandexpert te zijn. Ik dacht dat hij weer een stuk van Oekraïne zou afsnoepen, zoals met de Krim in 2014. Met een volledige invasie hield ik eigenlijk geen rekening, ook al hadden de VS ­ervoor gewaarschuwd.’

'Rusland is nu internationaal een totale paria. De sancties ­bijten keihard – dat durf ik wel te zeggen. De oorlog kost ontzettend veel geld. En Poetin heeft al verloren. Hij heeft zich vergist in het weerstandsvermogen van de Oekraïners. Dat komt doordat niemand hem nog de volledige waarheid durft te ­zeggen, inclusief over de staat van zijn leger dat door corrupte offi­cieren gekannibaliseerd was.’

‘Maar Hitler had eind 1943 de oorlog ook al verloren, en die duurde wel nog twee jaar. Poetin kan nog heel lang voor veel rotzooi zorgen. Vandaar de bombardementen op de energie-infrastructuur, met de ­bedoeling de mensen zo in de ellende te storten dat er miljoenen naar ­Europa komen. Hij gebruikt energie én migratie als wapen tegen ons, omdat hij weet dat we op die twee punten kwetsbaar zijn en uit elkaar kunnen worden gespeeld, in de hoop dat de politieke krachten waarin hij jarenlang heeft geïnvesteerd meer politieke macht krijgen in de lidstaten.’

‘Het enige wat tot een koerswijziging in Moskou zal leiden, is het besef dat het Westen niet opgeeft – wat het ook doet op het terrein. Zodra Poetin en Lavrov gaan denken dat er ­barsten in het front komen, kunnen ze het nog langer volhouden. We moeten de rangen gesloten ­houden, een front met de Amerikanen vormen en Oekraïne financieel en militair blijven steunen. En mochten er meer vluchtelingen ­komen, dan moeten we hen weer goed opvangen.'

En daarna is het volgens Timmermans een kwestie van tijd.