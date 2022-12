Zelenski ondertekent omstreden mediawet: ‘Censuur en de schaduw van een dictator’

Oekraïne wil graag bij de Europese Unie, maar daar is het nu weer een stap verder vandaan. President Volodimir Zelenski heeft een nieuwe mediawet ondertekend waarmee volgens journalisten censuur wordt ingevoerd.

De wet is bedoeld om Russische propaganda te bestrijden, klinkt het. Maar de bevoegdheden van de mediaregulator worden drastisch uitgebreid. Zo kunnen nieuwssites nu zonder gerechtelijke tussenkomst offline worden gehaald.

De Europese Federatie van Journalisten riep eerder al op om het wetsontwerp in te trekken, omdat er “veel bepalingen instaan die in strijd zijn met de Europese waarden”. Het Committee to Protect Journalists zei ook dat de wet “de persvrijheid in het land dreigt te beperken en het land zou verwijderen van de normen van de Europese Unie”.

De Nationale Unie van Journalisten van Oekraïne stelde zelfs dat de wet “de grootste bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting in de onafhankelijke geschiedenis van Oekraïne was”. De wet zou zelfs “de schaduw van een dictator” over Zelenski werpen.