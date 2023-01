Republikein McCarthy na 15e stemronde eindelijk voorzitter

In Washington DC heeft de Republikein Kevin McCarthy na vijftien stemrondes éindelijk voldoende stemmen gehaald om officieel verkozen te worden tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Na de veertiende onsuccesvolle ronde, waarbij McCarthy slechts één stem tekort kwam, werd kort na middernacht lokale tijd in allerijl nog een vijftiende stemronde opgestart. Hij won die stemming uiteindelijk met 216 stemmen tegen 211.

Normaal is de stemming een formaliteit: de fractieleider van de grootste partij in het Huis wordt doorgaans met één stemming voorzitter. Maar voor het eerst in honderd jaar zijn er meerdere rondes nodig om tot een voorzitter te komen. Enkele conservatieven binnen zijn eigen partij bleven McCarthy dwarsliggen. Ze vinden hem te slap en denken dat hij te bereid zal zijn om deals te sluiten met de Democraten