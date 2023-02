België blokkeert astronomisch bedrag van 249 miljard euro aan Russisch geld: wat gebeurt daarmee?

Onze zuiderburen hebben sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne al 191 miljard euro aan financiële transacties geblokkeerd en voor 58 miljard euro aan waarde op bankrekeningen bevroren.

“Dat is met voorsprong het grootste bedrag van alle Europese landen”, zegt premier Alexander de Croo in de Belgische Kamer. Mogelijk wordt de 249 miljard euro gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. “Het zal niet afhangen van een gebrek aan politieke wil, maar het is juridisch geen zekerheid”, aldus De Croo.

Daarnaast werkt België samen met de Europese Commissie en andere internationale partners om de illegale handel in Russische diamanten aan te pakken. Antwerpen is het wereldcentrum van de diamanthandel. “We willen dat die Russische bloeddiamanthandel stopt, maar dat doe je niet door te zeggen: we stoppen hier in België. Een Europees embargo klinkt gemakkelijk, maar zou de handel enkel maar verder verschuiven naar andere werelddelen”, legt De Croo uit.