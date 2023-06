Wie zijn de tegenstanders van Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen?

Het rijtje kandidaten voor de nominatie van de Republikeinse Partij wordt steeds langer. Dit lijkt Donald Trump in de kaart te spelen. Voormalig vicepresident Mike Pence en oud-gouverneur Chris Christie stellen zich naar verwachting binnen 24 uur kandidaat.

Pence (63) diende gisteren het officiële papierwerk al in, Christie (60) gaat het na zijn mislukte poging in 2016 nogmaals proberen, en ook de relatief onbekende gouverneur Doug Burgum mengt zich in de strijd. Naast Trump, die zijn kandidatuur al in november bekendmaakte, zijn er nu al zes andere gegadigden opgestaan.

Waar zes honden vechten om een been...

Zo zijn ook voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley (51), gouverneur van Florida Ron DeSantis (44), senator Tim Scott (57) en rijke ondernemer Vivek Ramaswamy (37) nog in de race. Op vrijdag 23 augustus staat het eerste nationale tv-debat gepland. Hierna zal blijken wie genoeg draagvlak en populariteit heeft om te gaan vlammen in de voorverkiezingen begin 2024, waarvan de eerste traditiegetrouw in de staat Iowa wordt uitgevochten.

Trump, die volgende week 77 wordt, staat met 54 procent een straatlengte voor in de peilingen. DeSantis leek de gedoodverfde uitdager te worden, maar hij zakt langzaam weg (21%) vanwege een gebrek aan charisma, een vermeende wraakactie tegen Disney in zijn thuisstaat, en omdat hij zich niet genoeg af zou zetten tegen Trump.

… gaat Donald Trump ermee heen

"Veel mensen in de Republikeinse Partij willen dat er een einde komt aan het tijdperk-Trump omdat ze hem bij de verkiezingen opnieuw zien verliezen van Joe Biden. Daarvoor is één sterke tegenkandidaat nodig. Maar er is vooralsnog te weinig vertrouwen in DeSantis, die geen sterke indruk maakte in een tv-debat in Florida. Hij kwam daarin een beetje stijf en onaardig over. Daarom denken de andere kandidaten die zich nu in de strijd mengen: misschien kan ík die tegenkandidaat worden", zegt Amerika-correspondent Erik Mouthaan bij RTL Nieuws.

Hij denkt dat de versplintering aan Republikeinse zijde de populistische ex-president in de kaart speelt. "Hoe meer Republikeinse kandidaten er zijn, hoe groter de kans dat Donald Trump de nominatie verovert. Dat zagen we eerder in 2016 toen er ook erg veel Republikeinse kandidaten waren. In een versnipperd veld vocht toen iedereen elkaar de tent uit, en ging Trump er met de nominatie vandoor", aldus Mouthaan.