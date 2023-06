Trump-supporters roepen op tot een gewelddadige opstand en zijn tot de tanden gewapend

Vele hoge Republikeinse politici uiten oorlogstaal op congressen, voor de tv-camera's en op social media. Ze roepen op tot vergelding en een gewelddadige opstand, omdat hun idool en oud-president Donald Trump is aangeklaagd en dinsdag in de federale rechtbank van Miami moet verschijnen.

Politieke geweldsexperts waarschuwen voor aanslagen, nadat onder andere de Republikeinse vertegenwoordigers Kari Lake en Andy Biggs uit Arizona opriepen tot geweld. “Oog om oog, tand om tand”, schreef Biggs op Twitter. “De vergelding is aanstaande”, ramde de verloofde van de oudste zoon van Trump, Kimberly Guilfoyle, opruiend in hoofdletters op Instagram. Trump zelf noemde het al op zijn droevige Truth Social-mediakanaal 'The greatest witch hunt of all time' terwijl de Caps Lock zoals wel vaker bleef steken op het toetsenbord van de man die woendag 77 kaarsjes uit mag blazen.

Volle wapenkast

Voormalig kandidaat voor het gouverneurschap van Arizona Kari Lake maakte het op het congres in Columbus zo mogelijk nog bonter door te roepen: “Als jullie president Trump willen pakken, dan zul je dwars door mij heen moeten gaan, en door 75 miljoen Amerikanen die er net als ik over denken. En ik kan je vertellen, verreweg de meesten van ons hebben de wapenkast volstaan en dragen de lidmaatschapskaart van de NRA met trots.”

Ondertussen vertelt Donald Trump op het podium in Columbus, Georgia met droge ogen dat hij de oorlog in Oekraïne in een handomdraai zou oplossen, als hij aan de macht zou zijn. “O ja, trouwens die oorlog? Ik zou gaan onderhandelen met Zelensky en Poetin en binnen 24 uur was er een oplossing geweest, het definitieve einde van het conflict”, roept de oud-president waar half Amerika nog steeds mee wegloopt.