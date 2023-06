Honderden toeslagen-kinderen zijn al overleden

In totaal zijn er naar schatting de afgelopen jaren 469 kinderen van toeslagenouders overleden, schrijft Trouw. Het merendeel van deze kinderen, naar schatting 256, was bij overlijden ouder dan 18 jaar. Deze mededeling deed staatssecretaris Aukje de Vries (toeslagen) onverwacht tijdens het Kamerdebat over de herstelwet toeslagenaffaire. Het aantal overlijdens onder jongvolwassen kinderen van toeslagenouders is daarmee volgens De Vries veel hoger dan de 60 overlijdens die eerder aan de Tweede Kamer zijn gemeld.

De Kamerleden reageerden geshockeerd en zeer emotioneel op dit bericht. VVD-Kamerlid Mariëlle Paul kon zelfs even niet meer uit haar woorden komen. De Vries erkende zelf ook zeer verbaasd te zijn dat er plotseling zoveel meer jongvolwassenen zijn overleden, en zei heel goed de ‘beladenheid’ van dit onderwerp en de ‘emotionele reactie’ van Kamerleden te begrijpen.

Kamerlid Pieter Omtzigt toonde zich geschokt. Hij stelde als statisticus wel te kunnen zeggen dat dit aantal overleden meerderjarigen ‘extreem hoog’ is. “We weten dat er relatief veel kinderen in het eerste levensjaar overlijden, maar dat geldt niet voor kinderen van 18 jaar en ouder.” Omtzigt wil weten of het aantal nu klopt, en of er ook iets over de doodsoorzaak bekend is van deze jongeren.