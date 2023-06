Rutte vermoedelijk geen Navo-topman, want hij is geen vrouw

De strijd om de toppositie van de NAVO spitst zich toe. Het leek een gelopen race: de Deense premier Mette Frederiksen was topkandidaat om de huidige topman Stoltenberg op te volgen. Maar Polen ligt dwars. De Polen vinden dat er een NAVO-secretaris generaal moet komen uit het voormalig Oostblok. En weer een Scandinaviër – na Stoltenberg – staat de Polen tegen.

Polen gelooft, net als andere landen die dichter bij Rusland liggen, dat de alliantie een sterk signaal naar Moskou zou sturen door een NAVO-secretaris-generaal te kiezen die afkomstig is uit een land dat ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie.

Daarom ligt nu de Estse premier Kaja Kallas op pole positie. Maar er zijn landen die haar niet 'zwaar' genoeg vinden. Andere namen die naar voren kwamen als alternatieven voor Frederiksen en Kallas zijn de Britse minister van Defensie Ben Wallace en de Nederlandse premier Mark Rutte. Veel hoofdsteden geven de voorkeur aan een staatshoofd of regeringsleider vanwege de zwaarte die hij of zij in de functie zou brengen. En bijna alle 31 leden van de alliantie zijn het erover eens dat de volgende secretaris-generaal een vrouw moet zijn. En aan die voorwaarde voldoet Rutte niet.