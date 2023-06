Staatssecretaris De Vries blundert met aantal overleden toeslagkinderen

Zelfs het aantal dode kinderen correct tellen blijkt voor de regering teveel gevraagd. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen/VVD) heeft maandag in een debat met de Tweede Kamer verwarring gezaaid. Zij stelde dat 256 kinderen van gedupeerde toeslagenouders van 18 jaar en ouder zijn overleden. Dat was zoveel dat de kamer alarm sloeg.

Maar een dag later bleek de staatssecretaris er helemaal naast te zitten. In een Kamerbrief meldt ze dinsdag ter correctie dat het om 62 (jong)volwassenen gaat.

“Dat er juist bij de bespreking van dit onderwerp verwarring is ontstaan over cijfers is vreselijk en betreurenswaardig, vooral ook voor de ouders die dit raakt”, schrijft De Vries nu. “Deze vergissing had nooit mogen plaatsvinden. In de hersteloperatie willen we onduidelijkheid zoveel mogelijk voorkomen. Juist op dit onderwerp is dit wrang.”

Uit een tabel in de brief blijkt dat in totaal 482 kinderen van gedupeerden zijn overleden tussen 2005 en 2021, de periode waarin de toeslagenaffaire heeft gespeeld. De kinderen van de groep gedupeerden, inmiddels zijn bijna 30.000 van hen erkend, variëren nu in leeftijd van 3 tot bijna 40 jaar.