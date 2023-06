Bijna geen enkele Amsterdammer ziet iets in Erotisch Centrum

Het draagvlak voor een erotisch centrum in de stad staat onder druk, meldt Het Parool. Slechts een op de vijf Amsterdammers is voorstander van de komst van zo’n centrum, blijkt uit een enquête die Het Parool heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau O&S.

Van de ondervraagden is 53 procent tegen de komst van een erotisch centrum en van hen is ruim een derde het zelfs ‘helemaal oneens’ met het opzetten van zo’n centrum. Slechts een vijfde van de geënquêteerden is voorstander van een sekscentrum, 27 procent staat er neutraal tegenover, weet het niet of gaf geen antwoord op de vraag hierover in de door O&S (Onderzoek en Statistiek) uitgevoerde enquête. Niet eerder was duidelijk hoe stadsbreed over het plan wordt gedacht.