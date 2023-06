Roel van Duijn van zijn Russische vrouw af vanwege oorlog

Oud-Provo Roel van Duijn was getrouwd met een Russiche vrouw. Was, want hun huwelijk heeft de oorlog niet overleefd. Tegen het Nederlands Dagblad zegt hij: "Ik heb de relatie met mijn Russische echtgenote verbroken, omdat een van haar dochters contact heeft met de Russische geheime dienst. Het was een web waar ik niet bij wilde horen, al stond mijn vrouw aan mijn kant, ze was uiteraard ook loyaal naar haar kinderen. We leven nu gescheiden en hebben geen contact."

"Poetin is een tiran, een agressieve oplichter, een schoft. Hij is roofzuchtig, net als Adolf Hitler indertijd. Daar is niet tegenop te onderhandelen. Ik geef voormalig Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan groot gelijk dat hij Poetin toen hij hier in het vriendschapsjaar 2013 – vanwege het 450-jarig bestaan van de banden tussen Nederland en Rusland – op bezoek was geen hand gaf. Er was in Rusland een heksenjacht tegen homo’s en in Abchazië had Poetin al het één en ander verruïneerd. En daarna is het allemaal alleen maar erger geworden."