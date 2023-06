Minister Wiersma na nieuwe melding over wangedrag ziek thuis

Dennis Wiersma had zijn partij beloofd dat hij nooit meer mensen zou uitfoeteren. Dat lijkt niet helemaal gelukt. Hij heeft opnieuw een klacht aan zijn broek over zijn gedrag. Zijn ministerie ontving onlangs een melding van een ‘onplezierig’ gesprek met Wiersma op werkbezoek. De VVD-minister staat op scherp na eerdere klachten en kan zich na waarschuwingen van de partijtop geen nieuwe misstap permitteren. Hijzelf zit sinds vrijdag ziek thuis.

Een betrokkene die anoniem wil blijven, spreekt van een "onaangenaam" en "onprettig" gesprek. Dat vond plaats tijdens een van de twee werkbezoeken die de minister vorige week maandag heeft afgelegd. De bewindsman is die dag aanwezig geweest bij de De dag van het Praktijkonderwijs in Bussum en bij een basisschool in Kerkrade om het te hebben over een onderwijsprogramma over ruimtevaart.