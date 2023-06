Onderwijsminister Wiersma stapt op

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs stapt op nadat een dag eerder bekend was geworden dat er opnieuw geklaagd is over het gedrag van de bewindsman. "Met pijn in mijn hart, stop ik als minister van Onderwijs", maakte hij donderdag op Twitter bekend.

Na een werkbezoek vorige week maandag kwam er een nieuwe klacht over een gesprek daar met de minister. Hij werd beticht van "fysieke en mondelinge intimidatie". In april kwam naar buiten dat de minister van de VVD vaker over de schreef was gegaan.

Wiersma erkende op zijn ministerie soms "te fel" en "te scherp" tegen ambtenaren te zijn geweest. Hij maakte verscheidene keren excuses en zei te werken aan zichzelf.