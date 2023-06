Voorzitter Eerste Kamer erkent dat hij mensen heeft afgeblaft

De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn (VVD), heeft spijt betuigd aan zijn ambtenaren en expliciet toegegeven dat hij zich het afgelopen jaar "te veel door zijn emoties heeft laten leiden". In een interne e-mail, in handen van de NOS, zegt hij zich schuldig te hebben gemaakt aan "een niet-adequate bejegening".

De NOS berichtte vorige week over klachten van medewerkers van de Eerste Kamer, die gingen over autoritair en onaangenaam gedrag van Bruijn. Die verklaarde daarop dat zijn stijl van leidinggeven "te veel micromanagement bevatte, waarbij ik medewerkers te veel heb aangesproken op werkomstandigheden in de vergaderzaal, de kwaliteit van memo's en het nakomen van werktijden".

In de e-mail van afgelopen maandag aan medewerkers reflecteert Bruijn meer op zijn eigen gedrag: "In mijn gedrag heb ik mij af en toe te veel door mijn emoties laten leiden. Dat resulteerde in een niet-adequate bejegening. De stevigheid die je als voorzitter nodig hebt kan zich soms tegen je keren als je die verkeerd inzet of daarin doorschiet."