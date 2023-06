Washington Post: VS wisten half juni al van plannen Prigozjin

Amerikaanse spionnen vingen halverwege juni al signalen op dat Jevgeni Prigozjin van plan was in opstand te komen tegen de Russische machtshebbers. Dat meldt The Washington Post.

De precieze aard van Prigozjins plannen en zijn tijdschema waren niet duidelijk tot vlak voordat hij Rusland introk met de dreiging op te rukken naar Moskou. Maar volgens anonieme bronnen was er genoeg tijd om hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in de Verenigde Staten te laten weten dat er "iets" stond te gebeuren.

Vanwege de informatie waren er volgens de bron in Washington de afgelopen twee weken grote zorgen over wat er zou gebeuren, met name rond de vraag of president Vladimir Poetin aan de macht zou blijven en wat instabiliteit in het land zou betekenen voor het beheer van Ruslands nucleaire wapenarsenaal.

Naast het Witte Huis zouden ook hoge functionarissen in het Pentagon, bij Buitenlandse Zaken en in het Congres op de hoogte zijn gebracht van de informatie over een mogelijke opstand door Prigozjin.