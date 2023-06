Maandag toch extra vrije dag in Moskou ondanks gestopte opstand Bron

Ondanks de de-escalatie van de opstand van het huurlingenleger Wagner Groep hebben Moskovieten maandag toch vrij. De burgemeester van Moskou kondigde die vrije dag zaterdag aan "om de risico's tot een minimum te beperken". Er gelden wel uitzonderingen. De autoriteiten en stadsdiensten moeten bijvoorbeeld wel aan het werk.

Terwijl de Wagner Groep zaterdag optrok richting Moskou, werd in de Russische hoofdstad de noodtoestand afgekondigd. Op wegen richting Moskou golden reisbeperkingen. Die zijn volgens het Russische staatspersbureau TASS inmiddels opgeheven.

De huurlingen van de Wagner Groep kwamen zaterdag in opstand en namen het militaire hoofdkwartier van het Russische leger in Rostov aan de Don in. Daarna rukten zij op tot binnen 200 kilometer van Moskou. Uiteindelijk maakten de huurlingen rechtsomkeert op bevel van baas Jevgeni Prigozjin. Hij ging akkoord met een de-escalatievoorstel om zo naar eigen zeggen bloedvergieten te voorkomen.