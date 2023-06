Hoekstra ‘zeer bezorgd’ over impact Wagner-muiterij op Europa

Buitenlandminister Wopke Hoekstra is erg bezorgd over de gevolgen van de afgebroken muiterij van het Russische Wagner-huurlingenleger voor de rust en vrede in Europa. Maar hij wil verder niet speculeren over de gebeurtenissen van afgelopen weekend en wil de aandacht blijven vestigen op het helpen van Oekraïne.

"We zijn allemaal natuurlijk zeer bezorgd wat de oorlog en ook dit soort ontwikkelingen nu betekenen voor de stabiliteit van Europa", zei Hoekstra bij aankomst voor overleg met zijn EU-collega's in Luxemburg. "Maar laten we onze ogen op de bal houden." De bondgenoten van Oekraïne moeten zich volgens hem niet laten afleiden maar het land blijven helpen om zich Rusland van het lijf te houden.

De muiterij van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin laat de barsten zien in het regime van president Vladimir Poetin, meent EU-buitenlandchef Josep Borrell. De oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert heeft volgens Borrell zijn weerslag op zijn eigen politieke bestel. Volgens de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock tonen de gebeurtenissen dat Poetin met de oorlog in Oekraïne zijn eigen land naar de vernietiging leidt.