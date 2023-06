Poetin: niks aan de hand

Na dagen stilte heeft president Poetin vanavond zijn bevolking toegesproken. Hij zegt dat de vijanden van Rusland hebben geprobeerd de orde te verstoren, maar dat ze daar niet in zijn geslaagd. "Alle mensen van het leger en de veiligheidstroepen zijn trouw gebleven. Ze hebben hun loyaliteit bewezen. Er is geprobeerd om Rusland, het Moederland, te chanteren, maar dat is kansloos. Poetin is blij dat de Wagner-troepen zijn omgekeerd, toen ze voor Moskou stonden. "Maar anders zou de opstand ook zijn neergeslagen."

Volgens Poetin was de poging tot opstand precies wat de neonazi's in Kiev willen: dat Russen zouden gaan vechten tegen Russen. Maar dat is niet gebeurd.

De daders zullen volgens Poetin hun straf niet ontlopen. "De meeste strijders van Wagner zijn van goede wil." Poetin riep hen op zich aan te sluiten bij het reguliere leger. Hij zegt zich te zullen houden aan de afspraken die gemaakt zijn voor Wagner besloot om te keren.