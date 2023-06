Oekraïners heroveren gebied dat sinds 2014 bezet was

Oekraïense troepen hebben gebied heroverd dat al sinds 2014 bezet was, meldt het Britse ministerie van Defensie. Militairen zouden bij de strijd tegen pro-Russische eenheden enige terreinwinst hebben geboekt ten oosten van het dorp Krasnohorivka, dat zich bij de oostelijke stad Donetsk bevindt.

Het zou gaan om één van de eerste keren sinds het begin van de oorlog in 2022 dat de Oekraïners erin slagen om weer gebied in handen te krijgen dat al zo lang is bezet. Het Britse ministerie zegt dat aanhoudende Oekraïense aanvallen in de Donbas-regio waarschijnlijk te veel druk hebben gezet op de verdedigers. Die komen onder meer uit Tsjetsjenië.

Het Verenigd Koninkrijk geeft militaire steun aan Oekraïne en komt dagelijks met een update over het verloop van het conflict. Beweringen over ontwikkelingen op het slagveld zijn vaak lastig te verifiëren aan de hand van onafhankelijke bronnen. Oekraïne voert momenteel een tegenoffensief uit, maar wordt gehinderd door Russische verdedigingswerken en mijnenvelden.