“Massale zuivering bezig in Russische leger, topgeneraal gearresteerd”

Als reactie op de kort maar krachtige Wagneropstand worden massale zuiveringsacties gehouden in het Russische leger, melden Russische militaire bloggers, The Moscow Times en betrouwbare Amerikaanse bronnen. Zo lijkt topgeneraal Sergej Soerovikin van de aardbodem verdwenen.

De plaatsvervangend commandant van de Russische militaire operaties in Oekraïne, die al 30 jaar in het Russische leger diende en onder andere op brute wijze heeft huisgehouden in Syrië, zou hebben gesympathiseerd met Wagner-leider Jevgeni Prigozjin. Hij is sinds de mislukte coup afgelopen zaterdag niet meer in het openbaar gezien en zijn familie meldt dat ze al drie dagen geen contact meer met hem hebben gehad. Ondertussen houdt het Kremlin de kaken stijf op elkaar over het lot van Soerovikin. The Moscow Times meldde dat hij is gearresteerd.

Never waste a good crisis

Poetin lijkt de gewapende muiterij van Wagner aan te grijpen om eens flink de bezem door de hogere rangen van het leger te halen, en de generaals en officieren eruit te pikken die heulden met Wagner of aarzelden om de wapens op te pakken tegen hen. Militaire bloggers hebben het over een 'massale zuivering' en een 'crashtest' van het ministerie van Defensie om de loyaliteit van officieren te controleren.

Ook voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Russische luchtmacht in Oekraïne Andrej Yudin is ontslagen, aldus de Russische journalist Alexej Venediktov. “Steun voor de Wagnergroep is een toetssteen geworden voor de Russische strijdkrachten”, schrijft een andere correspondent op het populaire Telegram-kanaal ‘Rybar’.

“Poetin gebruikt de 'besluiteloosheid' bij het onderdrukken van de muiterij als voorwendsel om ongewenste personen uit het Russische leger te verwijderen; mensen die eigenlijk gefaald hebben op het gebied van gevechtstraining, mobilisatie en logistieke ondersteuning”, stellen de invloedrijke militaire bloggers.