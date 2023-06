Weer hooggeplaatste Rus uit uit het raam gevallen

In Moskou is de 28-jarige Kristina Baikova gestorven na een val uit een raam van haar appartement. Baikova, die vicepresident is van het Russische Loko-Bank, is niet de eerste Rus(sin) met een hoge functie die sterft na een mysterieuze val uit een raam.

Het overkwam Kristina Baikova in de vroege uurtjes van vrijdag 23 juni toen ze samen met een vriend in haar appartement was. Volgens de vriend wilde de vrouw rond drie uur ’s nachts een luchtje scheppen, waarna ze uit haar raam elf verdiepingen naar beneden viel. Ze overleefde de klap niet. De politie in Moskou onderzoekt haar dood nog, en voorlopig is er geen sprake van kwade opzet.