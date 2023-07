Toezichthouder: versterking Groningen moet drie keer zo snel

De versterking van woningen in Groningen vordert veel te traag: zó traag dat het doel om alle bewoners van het aardbevingsgebied in 2028 een veilig onderkomen te bieden in gevaar is. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen volgens het AD in een zeer kritisch rapport.

In zijn jaarrapportage, die dinsdag verschijnt, roept inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren op 'direct' passende maatregelen te nemen. "Er wordt veel gesproken, maar weinig gerealiseerd. Het tempo moet drie keer zo hoog als nu." Kockelkoren, die namens de staat toezicht houdt op de gevolgen van gaswinning voor mens en milieu, heeft er geen vertrouwen in dat het op de huidige manier goedkomt. Het voornaamste punt van zorg: de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie, heeft in het huidige systeem te weinig macht.

Tussen nu en 2028 moeten er nog zo'n 13.000 huizen versterkt worden, maar de NCG haalt keer op keer zijn eigen doelstellingen niet, schrijft de toezichthouder. Het tempo is in een jaar tijd weliswaar verdubbeld, maar nog steeds een factor drie te laag om op tijd klaar te zijn.