BBB stelt harde eis: ’Maximaal 15.000 asielzoekers per jaar’

De BoerBurgerBeweging (BBB) is bij een landelijk jaarlijks asielquotum van ongeveer 15.000 asielzoekers bereid om te praten over steun voor de dwangwet die VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil invoeren. Maar er is een voorwaarde: er mogen maximaal 15.000 asielzoekers per jaar komen.

De steun van de BBB voor de dwangwet is belangrijk voor het kabinet. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor de spreidingswet, maar in de Eerste Kamer niet. Van der Plas geeft aan dat zij ’een aantal voorwaarden’ heeft vóór haar partij in de Eerste Kamer kan instemmen met de wet van Van der Burg. Een van die voorwaarde is dat het aantal mensen dat mag komen drastisch moet worden beperkt.