Veel te veel mannen in provinciebestuur: “BBB doet niet aan diversiteit”

We gaan terug in de tijd met de provinciebesturen: witte mannen van een zekere leeftijd domineren de door de boerenpartij overheerste provincies.

In de vorige besturen was een op de drie vrouw, nu is dat minder dan een op vier, blijkt uit een analyse van het AD. In Zeeland en Flevoland zit er geen enkele vrouw in het bestuur. Fractievoorzitter van BBB Flevoland, Anja Keuter, is helder over de ambities van haar partij op dat gebied: "Daar doen wij niet aan. De beste is de beste.’’

Ook wijst ze naar andere partijen. "Daar zie ik ook overwegend blanke politici en weinig vrouwen. In Nederland is iedereen gelijk en verdient iedereen gelijke kansen, behalve als het zes mannen betreft. Dat is dan blijkbaar geen discriminatie.’’ Keuter had best meer vrouwen in het bestuur gewild. "Maar niet koste wat kost. Als BBB letten we daar niet speciaal op.’’

Maar niet alleen vrouwen, ook jonge mensen ontbreken in de besturen. "Die kunnen nog promotie maken op hun werk. Dat geven ze niet op voor een onzekere baan als gedeputeerde’’, aldus Keuter.

En toegegeven: ook geëmancipeerde partijen als GroenLinks komen met een man. In het Overijsselse college zit slechts één vrouw en die is niet afkomstig van de groene partij. Fractievoorzitter Lucas Brinkhuis reageert: "We hebben hiervoor dubbel zoveel vrouwen als mannen benaderd om te solliciteren. Bij enigszins gelijke geschiktheid, zou de voorkeur uitgaan naar een vrouw.’’ Toch werd het een witte man van middelbare leeftijd. "Deze kandidaat was unaniem de beste.’’