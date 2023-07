Heerma (CDA): opstelling Rutte was onverantwoord hard, bijna roekeloos

De opstelling van premier en VVD-leider Mark Rutte afgelopen week in het asieloverleg was "onverantwoord hard", zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma bij Nieuwsuur. Rutte zette de onderhandelingen onder druk, door volgens ingewijden de ChristenUnie zwaar te overvragen en te dreigen met stemmingen in de ministerraad. Heerma vindt dat "grenzend aan roekeloze politiek".