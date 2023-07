Kuiken (PvdA): “Rutte heeft hier doelbewust voor gekozen”

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken haalt in het tv-programma Op1 fel uit naar premier Mark Rutte. “Dit heeft niks met inhoud te maken. Rutte koos voor zijn eigen belang boven het landsbelang en ik hoop dat iedereen dat ziet.”

“Rutte heeft hier doelbewust voor gekozen. Ergens heeft hij besloten dat hij het kabinet laat stuklopen op een thema wat hem en de VVD goed ligt, en dat is nu asiel. Zo maakt hij de kans voor zichzelf het grootste om nog een rondje door te gaan als premier. Dat is waar we nu in slow motion naar hebben gekeken”, zegt Kuiken.

Ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) is ervan overtuigd dat Rutte voor zijn eigen belang koos, en het voor lief neemt dat het land geen kabinet meer heeft, juist nu het aanpakken van de verschillende crises (asielcrisis, stikstofcrisis, gaswinning Groningen, koopkracht, wooncrisis, klimaat, oorlog in Oekraïne, toeslagenaffaire afwikkeling, energiecrisis) de hoogste prioriteit zou moeten hebben.

“Ik vroeg Rutte op te stappen, vanwege het gigantische onrecht dat Groningers bewust is aangedaan. Het was niet nodig, zei hij. Maar nu vanwege je eigen alles vermalende machtslust uit tactische overwegingen wel opstappen, maakt me nog bozer en strijdbaarder”, fulmineert Beckerman op Twitter.