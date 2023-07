Gaat ‘Europese klimaatpaus’ Frans Timmermans een gooi doen naar het Torentje?

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft op het moment wel wat anders aan zijn hoofd – vandaag staat in Brussel een zeldzaam spannende stemming over zijn Natuurherstelwet op rol. Maar ondertussen klinkt zijn naam steeds luider als dé premierskandidaat van PvdA-GroenLinks.

De nummer twee van de Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Mark Rutte uit de Nederlandse politiek. Bronnen om hem heen geven aan dat Timmermans nadenkt over een terugkeer. Zijn familie zou niet staan te springen, onder andere vanwege het verharde politieke klimaat en de angst voor bedreigingen. Toch lijkt het PvdA-kopstuk wel een duidelijke visie te hebben over de richting die Nederland op zou moeten gaan en de wijze waarop de huidige problemen aangepakt kunnen worden.

Voor minder dan het Torentje komt Timmermans niet naar Den Haag, zo denken ingewijden. Het EU-zwaargewicht zit niet te wachten op een oppositierol in de Tweede Kamer. De PvdA'er heeft als 'Europees klimaatpaus' een groen profiel, dus hij zou goed passen als kandidaat voor PvdA-GL. De Limburger moet in staat worden geacht om veel linkse, groene, progressieve en eurofiele kiezers aan zich te kunnen binden in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Zijn EU-termijn loopt officieel af in de zomer van 2024 na de Europese verkiezingen, maar een vroegtijdig vertrek hoeft geen probleem te zijn. Het Nederlandse demissionaire kabinet wijst dan in overleg met Brussel een vervanger aan. Dit zou zijn huidige rechterhand Diederik Samsom kunnen zijn, maar het is de vraag of het kabinet opnieuw de eer aan een PvdA'er gunt.