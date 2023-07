Woede in Kamer om intimidatie die Kaag te veel werd

In de Tweede Kamer klinkt woede over de bedreigingen en intimidaties die D66-leider Sigrid Kaag hebben doen besluiten geen lijsttrekker meer te willen zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar. Kaag liet weten dat zij haar gezin dat niet nog eens wil laten doormaken.

"Wat Sigrid Kaag over zich heen kreeg aan drek en bedreigingen schaadt onze democratie", zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. "Dat zullen we nooit accepteren. Of je nu D66’er of PVV’er bent, het is waanzinnig dat wie Nederland wil dienen vrijheid zou moeten opgeven."

"Wat zijn we als land diep gezonken dat dit gebeurt", zegt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. "Wat schaam ik mij hiervoor. Wat ligt er een grote opdracht om het respect en fatsoen weer terug te brengen, zeker ook naar politici."

Volt-voorman Laurens Dassen noemt de reden dat Kaag de politiek verlaat "intriest", en spreekt van "bedreigingen die doorwerken tot diep in de privésfeer". Hij zegt "veel waardering" te hebben voor Kaag als politica. "Gedreven, open blik naar de wereld en een hartelijk mens."

PvdA-leider Attje Kuiken vindt het vertrek van Kaag "niet geheel verrassend na zeer heftige politieke jaren, maar spijtig". Zij noemt de D66-vicepremier "een oprecht mens, gedreven politica met geheel eigen stijl en een progressieve bondgenoot".