PvdA- en GL-stemmers massaal voor fusie. Welke lijsttrekker is het populairst?

De achterban van PvdA en GroenLinks staan massaal achter het plan om met één lijst de verkiezingen in te gaan. Vooral bij GL is men enthousiast (88%), maar ook bij de PvdA (76%) hebben ze duidelijk zin in een fusie. Maar wie moet de kar gaan trekken bij de verkiezingen?

Uit een nieuwe peiling onder het RTL Nieuwspanel blijkt dat burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb de gedroomde lijsttrekker is. Liefst 82 procent van de achterban vindt hem geschikt. Ook Jesse Klaver (66%), Frans Timmermans (62%) en Attje Kuiken (57%) mogen zich verheugen in het vertrouwen van de meerderheid.

Driekwart van alle panelleden is blij dat Mark Rutte niet opnieuw VVD-leider wordt. Zij geven de demissionair minister-president een 5,9 als gemiddeld rapportcijfer. Onder VVD-stemmers is Klaas Dijkhoff (80%) het populairst om het liberale stokje over te nemen, maar ook over de nieuwe lijsttrekker Dilan Yesilgöz (68%) is de achterban overwegend positief.

Bij D66 genieten Jan Paternotte (59%) en Rob Jetten (58%) de voorkeur, boven Robbert Dijkgraaf (52%). En bij het zieltogende CDA krijgt alleen Mona Keijzer (59%) de handen van de meerderheid op elkaar. Helaas voor hen heeft zij gisteren al aangegeven te passen voor de baan. Ze zegt het CDA-leiderschap 'niet op te kunnen brengen'.