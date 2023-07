Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker

GroenLinks-leider Jesse Klaver is tijdens de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van zijn partij en de PvdA. De politicus wil plaatsmaken voor een nieuw gezicht, zegt hij in een interview met het AD.

"Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand", aldus Klaver in de krant. Hij stelt dat hij "heel graag" lijsttrekker was geworden, maar dat dat hem uiteindelijk "niet verstandig" leek. "Die samenwerking tussen GroenLinks en PvdA symboliseert voor mij dat politici eindelijk een keer over hun eigen belang heen kunnen stappen. Vasthouden aan je partijpolitieke belang heeft vooruitgang lang tegengehouden. Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is.’’

Klaver zegt dat hij zich wel beschikbaar stelt "om van de combinatie GroenLinks-PvdA een succes te maken". Dat betekent dat hij "als de partij dat wil" een plek op de kieslijst wel ziet zitten.