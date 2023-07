Trump heeft Israëlisch museumstukken ingepikt

De Israëlische regering probeert al maanden om historische museumstukken terug te krijgen van Donald Trump. Deze stukken had hij geleend voor een Chanoeka-feest toen hij nog president was. De kunstschatten mochten tijdelijk ten toon worden gesteld in het Witte Huis, maar zouden na een paar weken weer terug moeten naar Israël. Helaas zijn de stukken niet tentoongesteld en ook niet teruggegeven. Dit meldt de Jewish Chronicle.

Onder de antiquiteiten bevinden zich keramische olielampen van historische waarde. Deze lampen zijn onderdeel van de 'nationale schatten' van Israël. In 2019 werden de Chanukah-lampen naar de Verenigde Staten gestuurd voor een feestelijk evenement. Het evenement werd bijgewoond door Donald Trump en miljonair Saul Fox, een belangrijke donateur van de Israel Antiquities.Authority.

Een bron vertelde Haaretz dat ze niet verbaasd zouden zijn als "de items die Israël zoekt uiteindelijk in een badkamer in Mar a Lago worden gevonden".