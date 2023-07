‘Tweet met Frans Timmermans in Nazi-uniform was foutje’

Fractievoorzitter Berthoo Lammers van ONS Noordoostpolder verstuurde vrijdag een tweet met een gefotoshopt beeld van PvdA-politicus en eurocommissaris Frans Timmermans in een Nazi-uniform. Het kwam hem op veel kritiek te staan. "Ophef om niets’’, reageert hij nu tegen De Stentor. "Het ging per ongeluk.’’

In de tweet wordt Timmermans, de beoogd lijsttrekker van de PvdA/GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in november, afgebeeld op een filmposter van ‘Der Untergang’. Die Duitse oorlogsfilm uit 2004 gaat over de laatste tien dagen van Adolf Hitler.

Lammers zegt dat hij zijn tweet binnen tien minuten heeft verwijderd. "Ik wilde het bericht retweeten omdat er een interessante discussie onder stond. Het was niet mijn bedoeling om hem zelf te tweeten en dat mensen zouden denken dat het mijn eigen mening was. Ik werd er door meerdere mensen op geattendeerd en toen heb ik hem meteen weggehaald.’’