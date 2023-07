Gaat het de verkeerde kant op met het land? Velen vinden van wel, maar Zweden en Fransen zijn nog negatiever

Met een nog altijd doorsudderende toeslagenaffaire, een stilgevallen woningbouw en slecht afgehandelde aardbevingsschade in Groningen, is het niet zo gek dat Nederlanders niet heel positief gestemd zijn over 'waar het heen moet met het land'. Toch zijn we niet de grootste pessimisten van Europa, bij lange na niet zelfs: onder anderen de Zweden, Fransen en Spanjaarden zijn een stuk negatiever.

De vraag uit de Eurobarometer waarvoor duizend mensen per land zijn ondervraagd is even simpel als doeltreffend: Vind je dat het de goede kant op gaat met je land? 71 procent van de Spanjaarden antwoordde negatief. Dat is hoger dan het EU-gemiddelde van 61 procent. Maar het kan nog erger: van de inwoners van Slowakije vindt driekwart dat het de verkeerde kant op gaat met hun land. Ook de Fransen en Zweden zijn buitengewoon negatief.

Nederland zit met 59 procent net iets onder het EU-gemiddelde, maar erg positief gestemd zijn we dus niet. Daarvoor moet je in Luxemburg zijn. Daar heeft juist driekwart van het land het gevoel dat het wél lekker gaat.